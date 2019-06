In viale Traiano neppure i lucchetti bastano: c'è chi 'bypassa' le transenne e attraversa il ponte

Lucchetti e catene non bastano a scoraggiare l'accesso al ponte non ancora ufficialmente aperto. In viale Traiano c'è chi trova comunque il modo di percorrere il sovrappasso, come testimonia una foto scattata questo pomeriggio. Forse scavalcando, o ricavando un varco nelle recinzioni laterali, c'è chi riesce comunque ad eludere la presenza delle catene piazzate dal Comune per chiudere il cantiere, in attesa della conclusione del collaudo. In questo caso, a giudicare da abbigliamento ed equipaggiamento, i cittadini immortalati sembrano essere diretti al mare: in effetti, il ponte è molto utilizzato, soprattutto d'estate, dai bagnanti che da Japigia raggiungono Pane e Pomodoro.