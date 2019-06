Catene all'ingresso, ma c'è chi si apre un varco laterale: così sul ponte di viale Traiano si continua a passare

Lucchetti e catene, a segnalare l'impossibilità di percorrere il ponte non ancora ufficialmente aperto, ci sono, almeno davanti agli ingressi principali. Ma le recinzioni laterali sono 'libere', e c'è chi, nonostante tutto, non esita ad aprirsi un varco per continuare comunque a passare. Genitori e figli diretti in spiaggia, donne con le buste della spesa: in viale Traiano l'attesa per l'apertura del ponte - annunciata inizialmente per l'inizio di maggio - è tanta, e, come detto, c'è continua a 'bypassare' le recinzioni per poter percorrere il sovrappasso ed evitare un lungo giro. Il collaudo del sovrappasso, però, ufficialmente non è stato ancora completato: il fatto che qualcuno possa continuare ad attraversarlo, dunque, pone inevitabilmente un problema di sicurezza e responsabilità. Nel fare appello al senso civico dei baresi, non resta che sperare in un'apertura in tempi brevissimi, con l'auspicio, però, che nel frattempo, il Comune provveda a bloccare gli accessi in maniera risolutiva.