Ponte di viale Traiano poco illuminato, il flash mob di protesta dei residenti con le fiaccole

Neppure il freddo pungente li ha fermati. Fiaccole accese tra le mani, si sono ritrovati davanti al ponte di viale Traiano per il flash mob annunciato nelle scorse ore. Così i residenti della zona tra via Di Vagno e Viale Caduti del 28 luglio 1943 (circa una cinquantina quelli che hanno preso parte all'iniziativa) hanno voluto protestare per richiamare, ancora una volta, l'attenzione dell'amministrazione su un problema già da tempo denunciato: la carente illuminazione del nuovo sovrappasso pedonale di viale Traiano e della zona circostante.

Come mostra un video girato dagli stessi residenti, di sera il cavalcavia risulta illuminato solo nella parte centrale, mentre le due rampe laterali restano praticamente al buio. A ciò - aggiungono i residenti - si aggiunge l'illuminazione carente in alcuni tratti dello stesso viale Traiano, con relativi rischi anche per la sicurezza di chi di sera attraversa la zona.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Nel corso del flash mob i cittadini hanno incontrato il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, recatosi sul posto, con cui c'è stato un momento di confronto sulla questione, al termine del quale si è concordato di convocare entro breve un incontro in Comune, alla presenza anche dell'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso. "Per quanto riguarda l'illuminazione della passerella, ci continuano a dire che non si può far nulla per questioni tecniche - spiegano dal comitato 'Cittadini di Pane e Pomodoro' - ma noi abbiamo fatto presente che soluzioni potrebbero esserci, come quella di mettere un faro laterale su viale Traiano, e siamo pronti ad avanzarle ai tavoli che verranno convocati".

Allegati