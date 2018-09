VIDEO | Lavori in corso per il nuovo ponte di viale Traiano: smontata la trave principale

Nella notte lo stop al traffico ferroviario per consentire le operazioni di rimozione della trave principale della vecchia passerella, che sarà sostituita da un ponte in acciaio. Sul posto, per seguire le operazioni, anche il sindaco Antonio Decaro, che ha postato su Fb un video dei lavori in corso