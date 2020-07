Controlli nelle stazioni baresi tra viaggiatori e turisti: recuperati tre portafogli smarriti, uno era di una coppia di americani

La Polizia Ferroviaria ha effettuato, in questi giorni, numerosi controlli a Bari nelle zone limitrofe alla Stazione Centrale e alle stazioni Ferrotramviaria, Fal e Fse, comprendendo anche corso Italia, piazza Moro e l'estramurale Capruzzi. Le verifiche hanno riguardato anche biglietterie, sottpassi, treni, marciapiadi di arrivo e partenza nonché convogli ed esercizi commerciali.

Gli agenti hanno registrato un incremento di persone, in particolare turisti e numerosi stranieri. Diversi gli smarrimenti di portafogli: una coppia di anziani americani ha potuto recuperare, tramite la Polizia Ferroviaria, gli effetti personali, smarriti nella stazione di Bari, evitando così problematici inconvenienti. Anche un cittadino barese ha recuperato il portafogli con soldi e documenti, rinvenuti dagli agli agenti di pattuglia in stazione; gli operatori, tramite ricerche spedite, hanno individuato, in breve tempo, il legittimo proprietario, che non aveva ancora sporto denuncia.