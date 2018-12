Migliaia di scarpe 'tarocche' scoperte in un camion al porto: due denunce

Migliaia di calzature a marchio Nike e Valentino SPA contraffatte, pronte ad essere vendute da un'azienda nel Napoletano. A scoprirle all'interno di un autoarticolato con targa greca sono stati i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Bari, durante un controllo al porto in collaborazione con il Comando della Guardia di finanza.

In totale erano stipate 2500 paia di calzature (1128 a marchio Nike e 1528 a marchio Valentino SPA), realizzate in Cina, che i periti delle rispettive case d'abbigliamento hanno certificato come contraffatte. È scattata così la denuncia per il titolare della ditta a cui erano destinate le calzature e il conducente del camion, di origine greca.