Posidonia spiaggiata a Pane e Pomodoro e sul molo San Nicola: al via i lavori per la rimozione

Sono durate per tutta la notte le prime operazioni di rimozione della posidonia accumulatasi sul lungomare di Bari e in particolare lungo la spiaggia di Pane e Pomodoro ma anche nella zona a ridosso del centro cittadino. Gli operai di Amiu Puglia hanno rimosso circa 800 tonnellate di biomassa accumulatasi lungo 200 metri di costa nei pressi del molo San Nicola. Sulla spiaggia, invece, è stata effettuata un'operazione particolare che ha consentito di non rimuovere la sabbia dell'arenile attraverso un accurato setacciamento. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni e consentiranno di rimuovere altre 300-400 tonnellate di biomassa da Pane e Pomodoro. Al termine degli interventi le squadre dell'Amiu hanno sparso enzimi in acqua per ridurre le emissioni odorigene legare alla decomposizione della posidonia.