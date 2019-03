Rimozione della posidonia dal litorale cittadino: recuperate altre 100 tonnellate a Palese e Santo Spirito

Si sono conclusi questa mattina gli interventi di rimozione dei cumuli di posidonia depositati sul litorale cittadino: dopo gli interventi di ieri a Torre a Mare, è stata la volta dei porticcioli di Palese e Santo Spirito. Circa cento le tonnellate di foglie rimosse, per un complessivo di 280 nei due giorni di lavoro: "Quando si procede alla rimozione - spiega il Comune - è necessario in primo luogo rispettare l’ecosistema costiero, riducendo i potenziali rischi e favorendo il recupero del materiale raccolto attraverso il conferimento presso impianti di compostaggio. Per questo gli interventi non possono essere immediati, in quanto sono vincolati da circolari ministeriali, regolamenti regionali e norme tecniche che definiscono le modalità più adeguate per la tutela e la sostenibilità nella gestione".