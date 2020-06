E' positivo al Covid ma va al lavoro nel ristorante: scoperto 21enne, era in quarantena con l'intera famiglia

Era risultato positivo al Covid e per questo era in quarantena con l'intera famiglia con cui viveva. Nei giorni scorsi, però, nonostante la positività al virus, il 21enne, asintomatico, si è recato comunque al lavoro in un ristorante. La notizia è riportata oggi da Repubblica Bari. Scoperto dopo un controllo effettuato dalla Finanza nell'abitazione, il giovane si sarebbe giustificato dicendo di aver paura di perdere il lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 21enne è stato denunciato per violazione degli obblighi di quarantena e la Asl, che ha effettuato i tamponi ai suoi colleghi e al datore di lavoro, potrebbe disporre la temporanea chiusura del locale. Il caso è al vaglio del sostituto procuratore Marcello Quercia. Secondo primi accertamenti, nessuno sul posto di lavoro sarebbe stato a conoscenza della positività del giovane, che comunque non avrebbe avuto contatti con la clientela.