Oltre 3mila potature degli alberi cittadini in 4 mesi: "Cura di giardini storici e grandi strade"

Oltre 3mila potature tra parchi, giardini e strade della città sono state effettuate dalla Multiservizi e da altre ditte negli ultimi quattro mesi, a Bari: è quanto rende noto il Comune, specificando i dati delle varie operazioni. Tra le zone interessate vi sono viale Gandhi e viale Madre Teresa di Calcutta con 175 alberi, il giardino di via Caldarola (ad angolo con via Loiacono) con 42, corso Alcide De Gasperi con 40, Santo Spirito con 260 in via Napoli e 139 in via Garibaldi, Palese (tra via Veneto e via Priolo) con 173, il giardino di Baden Powell con 37, viale Orazio Flacco con 102, il giardino del mercato di Santa Scolastica con 55, viale Salandra con 82, la scuola Anna Frank con 33 e piazza Diaz con 65 alberi.

Contemporaneamente anche l’azienda aggiudicataria dell’accordo quadro per l’incremento e la manutenzione del verde cittadino è impegnata nelle stesse operazioni, come nel caso di viale De Laurentis e via Concilio Vaticano II con 151 interventi, corso Sonnino con 148, piazza Umberto con 219, via De Rossi con 326, via Putignani con 400 e, infine, corso Cavour, dove a partire da ieri, e per circa 30 giorni, saranno potati i 440 alberi presenti, compresi quelli in piazza IV Novembre.

“L’attenzione dell’amministrazione comunale per la cura e la gestione del verde - ha affermato l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - passa per interventi diffusi su tutto il territorio cittadino, alcuni più visibili e altri meno. Potare alberi e piante significa non solo sostenerne una crescita sana ma anche garantire maggiore sicurezza ai cittadini in caso di forti raffiche di vento o vere e proprie burrasche. Negli ultimi 4 mesi siamo intervenuti sia su nuovi spazi verdi sia su giardini storici, senza trascurare i nuovi innesti, come accaduto nel giardino di Mungivacca, che ha accolto 11 nuovi alberi nell’area attrezzata per i più piccoli e nel parcheggio esterno, o come sta accadendo in via Caldarola, che al termine degli interventi ospiterà oltre 110 nuovi alberi”.