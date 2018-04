Non si fermano all'alt e tentano la fuga, scatta inseguimento: arrestati baresi in trasferta

In giro in auto per le strade di Cerignola, non si fermano all'alt dei carabinieri e tentano di dileguarsi, facendo così scattare l'inseguimento da parte dei militari.

Raggiunti e bloccati, sono finiti in manette, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, due pregiudicati baresi 'in trasferta', un 51enne e un 42enne.

A seguito della perquisizione, nell’autovettura è stata trovata anche una piccola quantità di marijuana, motivo per il quale, probabilmente, i due avevano tentato di sottrarsi al controllo.

I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e segnalati al Prefetto di Foggia quali consumatori di stupefacenti.