Trovato morto in casa un pregiudicato 49enne di Bitetto: "Freddato con un colpo di pistola"

Freddato con un colpo di pistola. E' stato ritrovato così ieri sera il pregiudicato Pierpaolo Perez, di 49 anni. Il corpo dell'uomo era all'interno della sua abitazione, a Bitetto, in provincia di Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano per scoprire i responsabili del presunto omicidio, insieme alla Scientifica. Fondamentali per scoprire nuovi dettagli sulla vicenda, potrebbero essere le testimonianze di parenti e amici del pregiudicato trovato morto.

Per il presunto omicidio si è costituito ai carabinieri un 55enne, ben noto alle Forze dell'Ordine. I militari stanno valutando la sua posizione.