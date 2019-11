Ex Om Carrelli, presentato il piano industriale da Selectika: 128 lavoratori impiegati nel sito per il riciclo di rifiuti

Venti milioni di euro per il reimpiego dell'ex stabilimento Om Carrelli: è il piano industriale presentato oggi da Selektica, l'azienda che rileverà la struttura nella zona industriale di Bari, al tavolo convocato dalla Task force per l’occupazione della Regione Puglia. All'incontro erano presenti il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il sindaco di Modugno, Nicola Magrone, il presidente della Task Force, Leo Caroli, il consigliere Domenico De Santis e i sindacati.

Il piano prevede l'impiego di 128 lavoratori, con inizio delle attività tra 12-18 mesi per il riutilizzo della struttura come sito per il riciclo dei rifiuti (carta, plastica e vetro). Durante la riunione nella sede della Presidenza della Regione Puglia è stato poi raggiunto l’accordo sulla mobilità in deroga dopo l’approvazione dell’emendamento al Decreto legge imprese, recentemente convertito in legge.