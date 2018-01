Ottant'anni dalla scoperta delle Grotte di Castellana, celebrazioni con il presidente Mattarella

Alla cerimonia per gli 80 anni della scoperta delle Grotte di Castellana parteciperà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. il Capo dello Stato sarà in Puglia il prossimo 23 gennaio in occasione della speciale ricorrenza. Il complesso sistema di voragini e cavità venne infatti individuato nel 1938 grazia al lavoro del'equipe di speleologi coordinata dal professor Franco Anelli. A renderlo noto è un comunicato del Comune di Castellana Grotte. Il programma della visita sarà reso noto nei prossimi giorni.