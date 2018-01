Gennaio saluta con il bel tempo nel Barese. Week-end a rischio pioggia

Gennaio è ormai agli sgoccioli e, almeno sotto il profilo del meteo, sarà un saluto positivo per Bari e la provincia. Per la settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio, infatti, è previsto l'arrivo del sereno nell'area metropolitana, con saltuari schiarite nel pomeriggio. Unica incognita rimane il week-end, dove le previsioni parlano di possibili rovesci in città. A rischio in particolare domenica 4 febbraio, quando si dovrebbero alternare maltempo e schiarite. Situazione che rischia quindi di rovinare i programmi di chi ha organizzato gite fuoriporta.

Si manterranno stabili, invece, le temperature. Le minime si aggirano tra i 4 e i 7 gradi, mentre le massime toccheranno punte di 14 gradi. Il giorno più freddo potrebbe essere il primo di febbraio.