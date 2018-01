Nuvole, schiarite e temperature miti: il 2018 comincia all'insegna del tempo variabile

Temperature non troppo fredde, cielo per lo più sereno con qualche annuvolamento e pioggia, in particolare domani: non sono del tutto negative le previsioni meteo per la prima settimana del 2018 che si aprirà all'insegna della variabilità. Se il Primo gennaio vedrà cielo coperto e rasserenamenti, per martedì è previsto un peggioramento con pioggia nelle ore pomeridiane e serali. Col passare dei giorni, però, le condizioni miglioreranno, accompagnate da un rialzo delle temperature che toccheranno i 17-18 gradi a ridosso dell'Epifania.