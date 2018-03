Risveglio grigio per i baresi, la primavera è in ritardo: pioggia e vento forte sferzano la città

La primavera non sembra voler arrivare a Bari. La città in mattinata si è infatti risvegliata sotto la pioggia questa mattina, con venti forti che hanno creato mareggiate nella zona del lungomare. Il maltempo ha creato anche più di un problema nelle strade urbane ed extraurbane, rendendo l'asfalto scivoloso e pericoloso anche per i veicoli.

Non è un 'Buran bis', certo, ma l'arrivo della bella stagione sembra essere ritardato ancora di qualche giorno. Le previsioni meteo, infatti, riportano ancora vento forte e piogge fino a lunedì 26 marzo. Dopo dovrebbe esserci un cambio di rotta, come sperano i cittadini che hanno organizzato una gita fuoriporta in vista delle festività pasquali.