È primavera, ma non per il meteo: pioggia e vento forte accompagnano la settimana: scatta l'allerta per la burrasca

Forte vento in arrivo sulla Puglia. Sarà un inizio di settimana caratterizzato dalla burrasca, quello della settimana dal 23 al 29 marzo. La Protezione civile ha infatti diramato l'allerta gialla dalle prime ore di lunedì 23 marzo e per le successive 24-36 ore. Previsti "venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale con possibili mareggiate lungo le coste esposte adriatiche e ioniche su tutta la Puglia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le previsioni meteo per la settimana

La situazione sotto il profilo meteo non migliorerà nei giorni successivi. Già a partire da martedì 24 marzo, infatti, sono previsti temporali su tutta la provincia, con rovesci in programma anche nei giorni successivi. La situazione andrà migliorando nel week-end, quando dovrebbe tornare il sereno nel Barese. Fenomeni temporaleschi e vento forte che portano un abbassamento della temperatura: le minime scenderanno tra i 3 e i 4 gradi fino a mercoledì, per poi risalire a 11 gradi da giovedì. Stesso discorso per le temperature massime, che supereranno i 10 gradi solo nella seconda parte della settimana.