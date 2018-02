Meteo, settimana di pioggia e tempo coperto nel Barese. Giovedì a rischio burrasca

Non sarà una bella settimana, almeno a giudicare dalle previsioni meteo, quella da lunedì 12 a domenica 18 febbraio. Il maltempo tornerà infatti a imperversare nella provincia barese, portando pioggia e tempo coperto che si alterneranno nei sette giorni. Previsti rovesci soprattutto nel tardo pomeriggio di martedì, che rischiano di accompagnare i baresi per tutto il resto della serata. Non si placano inoltre i venti nelle zone costiere, con raffiche che giovedì 15 febbraio raggiungeranno i 23 nodi.

Si manteranno sui livelli della scorsa settimana, invece, le temperature. Sarà mercoledì 14 febbraio il giorno più freddo, con la minima registrata di 3 gradi. La colonnina di mercurio registrerà temperature tra i 4 e i 13 gradi di massima.