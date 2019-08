In Aula Dalfino la prima seduta del nuovo Consiglio comunale, fuori la doppia protesta di comitati e sindacati

A quasi un mese dalla proclamazione ufficiale degli eletti, si è tenuta questa mattina la prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Bari. In Aula Dalfino si vedono i volti della vecchia legislatura e le nuove facce del 'Decaro bis', come Silvia Russo Frattasi, Francesca Ferri, Maria Carmen Lorusso. Non mancano poi gli eletti passati con il favore dei cittadini dagli scranni della Giunta a quelli del Consiglio comunale, come avvenuto per gli ex assessori Carla Palone, Francesca Bottalico, Pietro Petruzzelli e Paola Romano.

Le proteste all'esterno

E mentre i consiglieri si mettono al lavoro, fuori da Palazzo di città si scatenano le proteste dei gruppi di residenti. Due in particolare le manifestazioni in corso nella mattinata: la battaglia ambientale contro i cattivi odori registrati nel quartiere San Paolo e nella zona industriale di Bari, che vede riunite associazioni e comitati di residenti e la protesta per la tutela dei lavoratori del porto di Bari, organizzata dall'Unione sindacale di base.