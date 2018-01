"Problemi tecnici" durante i test di selezione: sospese le prove del concorso Aqp

"Un problema tecnico-organizzativo" ha causato nel pomeriggio la sospensione dei test in corso per una selezione di personale da parte di Acquedotto pugliese.

A renderlo noto, in un comunicato, è la stessa azienda: si è trattato - fanno sapere da Aqp - di un problema "non dipendente da AQP ma ascrivibile alla Società aggiudicataria del servizio di elaborazione e somministrazione dei test". Ai candidati sarà comunicata nei prossimi giorni una nuova data per i test, mentre Aqp ha avviato "una verifica sull’accaduto al fine di accertare eventuali responsabilità dell’affidatario del servizio".

Le selezioni in corso, presso l'hotel Excelsior di Bari, erano relative alla ricerca di diversi profili professionali nelle province pugliesi. In particolare, la sessione pomeridiana dei test era riservata ai candidati per due posti di operatore amministrativo a Bari e Lecce. Le prove mattutine si sono invece svolte regolarmente.