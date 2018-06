Stop ai processi fino al 30 settembre: "Oltre 1000 notifiche al giorno", rischi per quelli su stalking e maltrattamenti

In attesa che vengano smantellate le tende del PalaGiustizia di via Nazariantz, le cancellerie del Tribunale di Bari dovranno predisporre almeno mille notifiche al giorno: il calcolo, approsimativo, è stato effettuato dagli addetti ai lavori, cercando di quantificare le conseguenze materiali dopo lo stop ai processi a Bari fino al 30 settembre prossimo, predisposto dal Consiglio dei Ministro giovedì sera. Si prevede che le cancellerie dovranno predisporre circa 5mila notifiche a settimana per comunicare agli interessati le nuove date di udienza. Per quanto riguarda i processi con i detenuti, dovrebbero continuare a celebrarsi normalmente ma "la bozza di decreto - spiega Rossella Calia Di Pinto, giudice barese e componente della Giunta distrettuale dell'Anm - parla solo di custodia cautelare". Più pesanti, invece, le conseguenze per i processi nei confronti di chi non è sottoposto a misure di custodia come divieto di avvicinamento, stalker, maltrattamenti e minacce, con il rischio che possano scadere.