Pericolo processionaria, la Città metropolitana avvia interventi di disinfestazione nelle scuole

Interventi di disinfestazione e messa in sicurezza delle aree a verde nelle scuole per contrastare la presenza della processionaria. I lavori riguarderanno gli istituti di competenza della Città metropolitana in cui è stato segnalato il problema, in particolare quelli che vedono la presenza di pini.

Ad annunciarlo è il consigliere delegato Vito Lacoppola. Gli interventi, partiti oggi, saranno eseguiti durante le ore di chiusura degli istituti.