I Misteri del venerdì Santo: vie del centro affollate di fedeli per la Processione

In migliaia, ieri pomeriggio, hanno affollato le strade del centro cittadino per la consueta Processione dei Misteri del Venerdì Santo. Il corteo, con le statue che raccontano la Passione di Cristo, ha sfilato per le vie del Murattiano e del Borgo Antico. Canti e orazioni religiose, per un'usanza che si tramanda da secoli. Uno dei momenti più solenni è stato il passaggio in corso Vittorio Emanuele, davanti alla sede del Comune, accolto dalle autorità istituzionali cittadine. Un appuntamento suggestivo e immancabile che ha unito fede popolare e tradizioni tipiche della nostra terra.