Processioni dei sacri misteri: il 30 marzo scattano limitazioni al traffico e percorsi bus variati in città

Limitazioni al traffico e percorsi bus modificati a Bari il prossimo 30 marzo per la processione dei Sacri misteri. Il rito religioso si svolgerà in diversi quartieri, obbligando una revisione generale del traffico nelle aree del Murat, San Nicola, San Paolo, Palese, Santo Spirito, Torre a Mare, Carbonara, Ceglie del Campo e Loseto. A queste si aggiunge poi la processione della via Crucis Parrocchiale nel quartiere San Paolo. Di seguito tutte le indicazioni utili.

