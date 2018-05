A processo per l'omicidio della figlia di tre mesi, la Procura: "Avrebbe tentato di ucciderla altre due volte"

Altri due tentati omicidi nei confronti della figlia, che si aggiungerebbero a quello - riuscito - avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 febbraio del 2016. Aumentano le contestazioni della Procura di Bari nei confronti di Giuseppe Difonzo, il 30enne altamurano, imputato per l'omicidio premeditato della figlia - all'epoca di tre mesi - Emanuela, che sarebbe stato portato a termine mentre la piccola era in ospedale. La bambina era stata ricoverata per 67 giorni a causa di alcune crisi respiratorie.

A provocarle - questa la tesi della Procura - il padre, che si sarebbe macchiato secondo l'accusa di due tentati omicidi aggravati il 19 novembre 2015 e il 10 gennaio 2016. In entrambi i casi i due erano in casa.