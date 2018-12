Strage treni Andria-Corato: tutti gli imputati rinviati a giudizio, prima udienza a marzo

Per l'incidente sul binario unico Ferrotramviaria del 12 luglio 2016, in cui si contarono 23 morti, sono imputate 17 persone e la società di trasporto. I familiari delle vittime: "Giustizia per i nostri angeli"