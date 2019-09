Strage dei treni, in aula la testimonianza del capostazione di Andria: "Anche io una vittima"

Ha rivolto un pensiero "alle vittime e ai loro parenti", ripercorrendo poi i suoi 34 anni di carriera nella Ferrotramviaria, fino a quel maledetto 12 luglio 2016, giorno del disastro costato la vita a 23 persone sul binario unico Andria-Corato. Nel corso del processo che si celebra a Trani, questa mattina ha reso dichiarazioni in aula Vito Piccarreta, il capostazione di Andria imputato per la strage.

"Il mio primo pensiero è rivolto alle vittime e ai loro parenti, a cui penso ogni istante, a cui esprimo vicinanza. Sono accanto a voi e anch'io sono vittima di un'azienda che non ha fatto nulla per impedire quello che è successo", ha detto Piccarreta, da tre anni ormai sospeso dal servizio, visibilmente commosso. In aula anche molti parenti delle vittime, che hanno ascoltato in silenzio la testimonianza dell'ex capostazione. "Dopo il tragico incidente, l'azienda ha deciso di voltarmi le spalle dal primo momento, si è voluta scrollare qualsiasi tipo di responsabilità puntando il dito contro un uomo che quella mattina stava svolgendo il suo lavoro come ogni giorno da 34 anni", ha detto. "Da parte di Ferrovia Bari Nord ho ricevuto solo disinteresse e abbandono, mai nessuno mi ha chiamato per un supporto".

L'accusa ha ritenuto non congruo il patteggiamento richiesto per Piccarreta dal suo avvocato, Leonardo De Cesare, a 4 anni e mezzo di reclusione.