Prof beccata con 5 kg di cocaina all'aeroporto di Melbourne: condannata a 10 anni di reclusione

E' stata condannata 20 anni di reclusione dal tribunale di Melbourne (Australia) Elisa Salatino, la 40enne insegnante di una scuola superiore di Bari, originaria di Fasano (Brindisi), trovata in possesso a febbraio 2017 di 5 kg di cocaina nel bagaglio dopo essere sbarcata all'aeroporto della stessa metropoli dell'emisfero australe. La donna era detenuta da 18 mesi: Salatino dovrà scontare 6 anni in un carcere di massima sicurezza. Sospensiva condizionale della pena, invece, per gli altri 4 anni di reclusione.