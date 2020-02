Una biblioteca per i ragazzi nel nome di Giuseppe: a Palese il progetto sociale in memoria dell'attivista scomparso

"Ma come sappiamo bene, Giuseppe era l'uomo del fare": non poteva che essere ricordato con un progetto solidale per il suo quartiere - come i tanti che aveva portato a termine in vita - Giuseppe Scaglione, l'ex presidente del Comitato di quartiere Palese zona 167, scomparso per un malore fulminante. E così, nel trigesimo di quel maledetto ictus che lo ha strappato a famiglia e amici a soli 40 anni, sono i suoi compagni del comitato che hanno pensato di ricordarlo mettendo in piedi un'iniziativa rivolta ai più piccoli: una biblioteca di quartiere. "L'idea è di poterla realizzare all'interno della scuola materna Collodi o della Marco Polo - spiega l'attuale presidente del Comitato, Daniela Canizzaro - Auspichiamo ora di poter dialogare con le istituzioni perché diventi realtà".

Progetto di cui Scaglione aveva spesso parlato e che ora diventerà realtà anche grazie alla generosità dei residenti del quartiere o di chiunque vorrà ancora una volta onorare la sua memoria con un bel gesto. Sabato 22 febbraio, quindi, alle 18 durante l'incontro organizzato nella scuola Marconi per ricordare l'attivista instancabile, sarà realizzato un primo nucleo del progetto: chiunque vorrà potrà donare un libro che andrà a costituire la futura 'Biblioteca Giuseppe Scaglione'. "Che sia nuovo o usato non importa - ricordano dal Comitato sui social - l'importante è cominciare a costruire. Chiunque vorrà unirsi a noi per ricordare Giuseppe sarà benvenuto, anche leggendo una lettera o un pensiero".