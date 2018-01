Sulle pareti disegni e colori, le stanze dell'Ospedaletto si trasformano

Una spiaggia piena di ombrelloni colorati, un forziere con un misterioso tesoro sulla sabbia, navi all'orizzonte e delfini che giocano in acqua, stelle che brillano in un immaginario cielo giallo. Un mondo fantastico che prende vita su pareti e macchinari del reparto di Risonanza Magnetica dell’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’, grazie alla creatività dell’artista Sally Galotti, designer di fama internazionale, già disegnatrice Walt Disney.

E' il risultato del progetto ‘Coloriamo la Gioia’, mirato alla "umanizzazione pittorica del reparto", voluto dal Rotary Club Bari Sud e realizzato con finanziamento della società MASMEC s.p.a.

"L’attività - è spiegato in una nota del Policlino - ha valenza scientifico-sanitaria di portata generale dal momento che alla fase ‘di cantiere’ è seguito lo studio scientifico della percezione degli ambienti umanizzati da parte dei piccoli pazienti e delle famiglie: i risultati verranno poi consegnati alla Commissione Sanità del Governo italiano, perché la ricerca venga riconosciuta e applicata a livello nazionale. Il progetto è stato ideato e già parzialmente varato a giugno 2016 dall’allora direttore generale del Policlinico Vitangelo Dattoli (ora al Riuniti di Foggia) e dall’ex presidente del Rotary Bari Sud Gianluigi Di Giulio, ora però ha trovato la sua naturale continuità con una serie di attività e servizi messi in cantiere dal Rotary per tutto questo 2018, un anno dedicato all’infanzia e alle nuove generazioni come voluto dal neo presidente Nicola Nuzzolese nonché dai vertici del Policlinico di Bari".

L'iniziativa sarà presentata il 22 gennaio: all'evento saranno presenti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il commissario straordinario del Policlinico di Bari Giancarlo Ruscitti, il presidente del Rotary Club Bari Sud Nicola Nuzzolese, il direttore amministrativo del Policlinico di Bari Alessandro Delle Donne e il direttore generale dell’Ospedale Riuniti di Foggia Vitangelo Dattoli.