Sport, musica e ambiente 'oltre le barriere': il Comune finanzia sei progetti per i diversamente abili

Sei progetti tra sport, ambiente e percorsi di agricoltura sostenibile dedicati ai ragazzi e agli adulti disabili per migliorare il benessere psico-fisico, la socializzazione e la conoscenza del territorio: le iniziative sono state ammesse a finanziamento nell'ambito del bando 'Creatività e movimento oltre le barriere' promosso dal Comune di Bari. Tra le iniziative troviamo un corso di vela destinato a 10 persone con morbo di Parkinson, di età compresa tra i 30 e i 55 anni, 'un Parco nel cuore', destinato a 10 utenti con disturbi e disabilità diverse, dai 18 ai 50 anni, da realizzare presso le aule del parco di Lama Balice, un corso di autonomia personale e domestica 'per conoscersi e crescere' sotto la guida di personale specializzato nell’educazione, istruzione e riabilitazione di soggetti videolesi e/o videolesi pluriminorati, con l’intento di favorirne l’inclusione sociale, un'iniziativa per 8 utenti riguardante la creazione e la manutenzione di orti sociali nell’area di pertinenza del Centro diurno “La nostra casa, un progetto di educazione musicale in favore di 10 soggetti, minori e adulti, non vedenti e ipovedenti anche con pluriminorazioni, e un progetto sportivo in favore di 20 soggetti con deficit mentale e/o motorio da svolgersi presso il Pala Laforgia al quartiere San Paolo.Al numero di partecipanti previsto dagli organizzatori si aggiungeranno gli utenti con disabilità segnalati dai 5 Municipi.

“Questo intervento - commenta l'assessore cittadino al Welfare, Francesca Bottalico - rappresenta un ulteriore tassello nel sistema di azioni che il welfare cittadino rivolge al mondo della disabilità, in questo caso sostenendo progetti ideati e proposti dalle realtà quotidianamente impegnate sui temi della disabilità con l’obiettivo di attivare nuovi percorsi di inclusione sociale e di valorizzare le diverse esperienze territoriali. Siamo convinti che le persone più fragili vadano sostenute non solo garantendo loro l’accesso a servizi più efficienti ma anche offrendogli percorsi di crescita personale ed esperienziale. Incontrarsi, socializzare, stare all’aria aperta, misurarsi sul campo, scoprire le proprie passioni: tutto questo è vitale per chi abbia disabilità esattamente come per chiunque altro. Le proposte ammesse a finanziamento spaziano dall’attività motoria a quella propriamente sportiva, dall’agricoltura sociale alla creazioni di orti urbani fino all’educazione musical. La nostra intenzione è di far valere la graduatoria per poter finanziare anche gli ulteriori due progetti che non hanno trovato capienza nella copertura del bando, convinti che si tratti di opportunità preziose non solo per i soggetti che vivono la dimensione della disabilità, ma anche per le loro famiglie o per quanti se ne prendono cura”.