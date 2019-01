Lungomare a 'luci rosse', prostituzione nelle case tra San Giorgio e Torre Quetta: 8 arresti

Otto persone sono state arrestate dalla Polizia Locale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica, nell'ambito di un'inchiesta sull'utilizzo di case nella zona di San Giorgio e del lungomare sud , a pochi passi da Torre Quetta, Pane e Pomodoro ed altri lidi della zona di San Giorgio. Undici gli immobili sequestrati locali nei quali donne extracomunitarie, in particolare sudamericane ed altre di nazionalità rumena avrebbero corrisposto a quasi tutti i proprietari somme tra i 100 e i 150 euro giornaliere. Solo in un caso, secondo quanto accertato dagli inquirenti, l'unità immobiliare sarebbe stata concessa a titolo gratuito ad una donna italiana, per favorirne la prostituzione

Sequestrati anche libretti di deposito e contanti

Le accuse contestate, a vario titolo, sono di locazione di casa di prostituzione e sfruttamento del meretricio: 13 in tutto le ordinanze emesse dal gip su richiesta della Procura. Otto gli arresti eseguiti, (due dei quali in carcere) uno ancora non effettuato e quattro obblighi di dimora. Le indagini, avviate dalla Polizia Locale, si sono servite di intercettazioni telefoniche, ripetuti servizi dinamici ed assunzione di informazioni dai clienti. Acquisiti anche video ed un file audio che documentano le presunte illecite pretese subite da alcune vittime. Sequestrati, nel corso delle indagini, somme di denaro in contante e libretti di deposito con ingenti importi nella disponibilità dei proprietari-gestori.