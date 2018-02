Prostituzione minorile allo stadio San Nicola: arrestato 45enne

Un 45enne incensurato è stato arrestato in mattinata dai carabinieri con l'accusa di aver compiuto, nel marzo scorso, atti sessuali con un ragazzo minorenne, nella zona dello stadio San Nicola.

L'inchiesta sulla prostituzione minorile

Le indagini, condotte dai militari dell’Arma e coordinate dal sostituto procuratore Marcello Quercia, avevano preso le mosse agli inizi del marzo scorso, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della prostituzione minorile nelle zone limitrofe allo stadio San Nicola. A sollevare il caso, il servizio mandato in onda dalla trasmissione di Italia 1, 'Le Iene', che aveva mostrato varie scene che ritraevano approcci tra adescatori e ragazzi anche giovanissimi. Le indagini erano già sfociate, ad aprile, nell'arresto di due anziani, ritenuti responsabili di atti sessuali con un giovane rom minore di 13 anni. Un'azione investigativa che - sottolineano i carabinieri - "ha portato ad esaminare a fondo l’ambiente dei frequentatori più o meno abituali del mercato del sesso a pagamento, realizzato ai danni di minori sia stranieri che italiani, spesso provenienti dalle fasce più deboli o disagiate della società".

L'arrestato e le accuse

In tale contesto si inquadra l'arresto odierno del 45enne, Francesco Catalano, incensurato, ristoratore di Modugno. Le indagini avrebbero documentato la sua presenza nel marzo scorso nei pressi dello stadio San Nicola, nelle vicinanze di due giovani in atteggiamenti equivoci. Nella circostanza, lo stesso sarebbe stato peraltro anche parzialmente filmato, per poi apparire nel citato servizio giornalistico mandato in onda da 'Le Iene'. "Gli accertamenti successivi, svolti tramite attività tecniche, numerosissimi servizi di pedinamento e soprattutto analisi e valorizzazione delle fonti di prova raccolte nell’ambito complessivo delle indagini che hanno riguardato la prostituzione minorile, hanno consentito - spiegano gli investigatori - di ricostruire almeno in una circostanza, la condotta dell'arrestato, responsabile di aver intrattenuto un rapporto sessuale a pagamento con un giovane appena maggiorenne e con un minore di nazionalità italiana".

L'uomo è stato condotto in carcere, mentre le indagini proseguono per individuare ulteriori responsabili e soggetti coinvolti nel fenomeno.