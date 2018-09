VIDEO | "Migliaia di processi saranno prescritti": la protesta silenziosa della giustizia barese in piazza De Nicola

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Ci sono più di 8mila processi che finiranno per essere prescritti". È l'allarme lanciato dalla presidente della prima Sezione penale del Tribunale di Bari, Rossella Calia Di Pinto, nella mattinata in cui si è tenuta la protesta di avvocati e magistrati baresi. Una protesta silenziosa, per rispondere "al silenzio del Ministero della Giustizia dinanzi al disastro organizzativo in atto" avevano spiegato ieri in una nota i manifestanti, che si sono riuniti davanti all'ingresso del Tribunale civile di piazza Enrico De Nicola, nel quartiere Libertà.

Alle 11 è prevista la conferenza permanente dalla quale i rappresentanti della giustizia penale barese sperano di avere novità soprattutto riguardo le tempistiche di attivazione della nuova sede del Palagiustizia, selezionata ieri tra i partecipanti al bando: il palazzo dell'ex Telecom a Poggiofranco. Nell'attesa bisogna cercare di assicurare il minimo funzionamento della giustizia penale negli uffici provvisori di via Brigata Regina - dove il trasferimento è ancora in corso - e nella sede distaccata di Modugno. Non senza disagi, come raccontano i manifestanti al microfono di BariToday.