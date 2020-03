Famiglie dei detenuti con la mascherina, proteste e striscioni fuori dal carcere: "Mandateli a casa"

Attimi di tensione in via Alcide De Gasperi a Bari, dove le famiglie dei reclusi stanno protestando anche oggi contro la decisione di sospendere i colloqui per contenere il rischio contagio da Coronavirus.

Seconda protesta nel giro di 24 ore. Armati di striscioni - "Mettete le maschere sulla coscienza", "Il detenuto è uno di noi, non lo lasceremo solo", "Domiciliari, indulto e amnistia per tutti i reclusi! Tutti liberi" - alcune famiglie chiedono di far uscire i detenuti: "Dovete mandarli a casa".

Oltre a un elicottero in volo, sul posto ci sono anche carabinieri e polizia locale. Seguono aggiornamenti