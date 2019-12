Avvocati in protesta contro la riforma della prescrizione: sit-in in centro

Volantini distribuiti ai passanti e manifesti esposti con la scritta 'Il processo infinito', per raccontare come cambierà il sistema giudiziario: è il sit-in messo in atto ieri dagli avvocati penalisti baresi nel centro del capoluogo. La protesta in via Melo arriva per dire 'no' alla riforma della prescrizione e segue la settimana di astensione dalle udienze e la partecipazioni alla manifestazione nazionale di Roma.

"Dobbiamo informarli - hanno spiegato - sulle conseguenze della prossima entrata in vigore della norma che sopprime l'istituto della prescrizione dopo il primo grado di giudizio".