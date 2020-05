La protesta dei negozianti davanti al Comune: "Le chiusure uccidono il commercio. Non ce la facciamo più"

Diverse decine di commercianti si sono dati appuntamento, stamane, davanti a Palazzo di Città a Bari, per protestare contro i mancati finanziamenti e cassa integrazione per l'emergenza coronavirus che, con le chiusure di negozi e attività, non ancora concluse, sta mettendo in ginocchio l'economia del capoluogo pugliese.

La protesta è stata organizzata dal gruppo Futuro Italia. Tra le richieste, consegnate attraverso un documento al sindaco Antonio Decaro nel corso di un breve incontro, vi sono anche lo stop alle tasse sui servizi, il pagamento di bollette nonostante le attività ferme e provvedimenti per tutelare i lavoratori.