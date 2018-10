No all'inceneritore di rifiuti Newo, il Consorzio per l'Area industriale Bari-Modugno si unisce alla protesta

Anche il Consorzio per l'Area Industriale Bari-Modugno si unisce ai Comuni schierati contro la proposta dell'inceneritore della Newo Spa in costruzione nella zona industriale di Bari. L'ok arriva dal Consiglio di amministrazione dell'Asi, che ha accolto la proposta di Nicola Magrone (membro del CdA dalla primavera del 2017 e sindaco di Modugno).

Il Consiglio interverrà così a sostegno nei ricorsi presentati al Tar Puglia dal Comune di Modugno, dagli altri sei comuni che compongono l'Aro Ba2 (Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Palo del Colle e Sannicandro di Bari), dallo stesso Aro Ba2 quale ente sovraordinato, e dal Comune di Bari. Al centro della querelle, c'è sempre l'autorizzazione ambientale concessa dalla Regione Puglia a inizio 2018 all'azienda foggiana, che di fatto costituisce il via libera per l'impianto di smaltimento dei rifiuti speciali a ridosso di Modugno. Già venerdì scorso, l'assemblea dei soci del Consorzio, chiamata a pronunciarsi sulla cessione definitva del suolo alla Newo, aveva sposato all'unanimità la tesi del Comune di Modugno per evitare la cessione del suolo dell'area industriale, "proprio in considerazione dei ricorsi al Tar - si legge in una nota - dei comuni sopra elencati e del ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal Comune di Bitonto".