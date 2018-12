Gli operai ex Om protestano in piazza Libertà: "Deroga per la cassa integrazione in scadenza"

"300 lavoratori vittima della finanza globale delle banche". Il cartellone appeso a pochi passi dalla sede della Prefettura a Bari non lascia dubbi sull'interpretazione. Rischia di essere un nuovo natale difficile per i 165 lavoratori dell'Om Carrelli, a due mesi dalla firma per il passaggio di 128 degli ex operai dello stabilimento di Modugno sotto l'egida di Selectika, che vorrebbe trasformare l'attuale capannone in un impianto per il riciclo dei rifiuti.

La scadenza della cassa integrazione

Dalla felicità a un nuovo incubo, ancora una volta composto da due parole: cassa integrazione. Per le nuove assunzioni di Selectika (60 con contratto full time e 68 con contratto part time al 50%) bisognerà attendere almeno un anno, ma gli operai non ricevono i sussidi di cassa integrazione da dicembre del 2017. "E il 22 dicembre scadrà - spiega Gianni Di Meo, portavoce delle istanze dei lavoratori - anche la deroga di un anno che ci è stata concessa. Se dal Ministero non sbloccano la cassa integrazione o concedono una deroga alla deroga, perdiamo la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali".

Cifre non da poco, visto che un recente provvedimento del Governo permetterebbe la retroattività del pagamento - assicurano i lavoratori - che avrebbero così la possibilità di richiedere un rimborso della cassa integrazione non pagata sinora. Per farlo però serve ok dal Ministero dello Sviluppo economico, ed è quello che richiederanno al prefetto la delegazione composta da circa 40 operai, riunitasi questa mattina in protesta in piazza Libertà. Eppure è passato circa un mese dall'ultimo incontro a Roma a cui ha partecipato anche il ministro Barbara Lezzi, che al momento non ha dato risultati. Alle 11.30 è previsto l'incontro con il prefetto Marilisa Magno: "Speriamo che lei possa trasmettere a Roma le nostre istanze, perché il futuro delle nostre famiglie è appeso a un filo" ricordano i lavoratori in protesta, seguiti anche dalle sigle sindacali Fiom Cgil, Cisl e Uil.

La concessione del capannone

In mattinata, intanto, i lavoratori hanno ricevuto una buona notizia, che permetterà un passo in avanti nella vertenza che prosegue ormai da anni. Il giudice fallimentare ha infatti concesso a Selectika il capannone che un tempo ospitava l'azienda di carrelli elevatori in comodato gratuito. Decisione che di fatto spettava al Comune di Modugno, il quale aveva posto come condizione la riassunzione di tutti i 165 lavoratori.

L'accordo avvenuto nella sede dell'Assessorato regionale del Lavoro, come già detto, non lo prevedeva. Un problema che rischiava di arenare la trattativa con Selectika. E ora con questa decisione del giudice fallimentare, una volta risolto il nodo cassa integrazione, si potrebbe prospettare un futuro più roseo - e un natale più felice - per i lavori dell'azienda.