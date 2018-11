"No al disegno di legge Pillon": a Madonnella la protesta del movimento 'Non una di meno'

Centinaia di manifestanti riuniti in piazza Madonnella, nell'omonimo quartiere barese, per dire no al disegno di legge Pillon. Grande partecipazione all'incontro di protesta organizzato dal movimento femminista 'Non una di meno', per far sentire la voce della piazza contro un ddl "che non tutela le donne vittime di violenza domestica - spiegano gli organizzatori - e limita l'autodeterminazione nel processo di separazione, rendendola così ricattabile anche e soprattutto a partire dalla gestione dei figli minori".

Diversi i cartelli che chiedevano il ritiro del ddl Pillon, ma la comunicazione della protesta è avvenuta attraverso le 'pillole #nopillon', fogli A4 appesi su un filo in cui si raccontavano gli aspetti negativi della riforma secondo i manifestanti, come la divisione paritaria del tempo di affido del figlio in caso di divorzio e l'eliminazione dell'assegno di mantenimento.

La protesta nazionale del 27 novembre

Tra i partecipanti anche le associazioni legate alla comunità Lgbti (tra cui la barese Mixed), gli studenti di Link Bari e i sindacati come la Uil che hanno fatto sentire il loro supporto in vista della prossima manifestazione nazionale organizzata anche a Bari da 'Non una di meno', in programma il 27 novembre. E anche lì, i manifestanti promettono guerra alla proposta del senatore leghista Pillon, contestando diversi provvedimenti della legge giudicati 'non paritari' in caso di divorzio: la mediazione obbligatoria e a pagamento, l’imposizione di tempi paritari e la doppia domiciliazione/residenza dei minori, il mantenimento diretto, il piano genitorial e l’introduzione del concetto di alienazione parentale.