Mercato coperto di via Pitagora, bando in arrivo a gennaio: "Attendiamo la validazione del progetto"

Il mercato coperto di via Pitagora, a Japigia, è sempre più vicino a diventare realtà, risolvendo uno dei grattacapi che da anni attanaglia i residenti di viale Japigia, costretti a fare quotidianamente i conti con i rifiuti lasciati per terra e nelle aree verdi. Ad annunciarlo a BariToday è l'assessore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso: "Entro la fine di gennaio ci sarà l'approvazione in Giunta del progetto e la pubblicazione del bando".

Le parole dell'assessore

In questo momento da Palazzo di città attendono solo che il soggetto esterno designato completi la validazione del progetto. "Attendiamo gli ultimi riscontri - prosegue l'assessore -, ma entro le prime due settimane di gennaio contiamo di completare l'approvazione e poi mandarlo in gara". Quello del mercato coperto di via Pitagora è un'altra delle battaglie storiche dell'amministrazione Decaro, che - "come per la vasca di Sant'Anna, inserita nell'ordine del giorno in discussione in Giunta oggi" spiega - sarà tra i progetti finanziati tra fine anno e i primi di gennaio con uno stanziamento totale da parte del Comune di 15 milioni di euro. Una volta espletate le procedure di assegnazione si partirà con i lavori, che avranno una durata di poco superiore a un anno.

Le modifiche al progetto

Non ci sono particolari novità per il progetto del mercato coperto, che Palazzo di città aveva rivelato in seguito all'incontro tra Galasso e Palone (assessore al Commercio) con i commercianti dell'attuale area mercatale a Japigia. Come annunciato a settembre, però, sono state apportate piccole modifiche richieste dagli stessi esercenti: "Tra queste abbiamo - commenta Galasso - il posizionamento al centro dei box dei pescivendoli, una zona di accesso diretto per il carico/scarico merci e il collegamento intermedio dei corridoi".

L'annuncio di Decaro

I follower più attenti della pagina Facebook del sindaco di Bari Antonio Decaro avevano però già avuto un'anticipazione sulla pubblicazione del bando. Il primo cittadino lo aveva infatti annunciato tra i commenti del post sullo 'schifoso del giorno', rispondendo a una residente che lo accusava di essere un "quaraquaqua". Pronta la risposta di Decaro:

Tra qualche giorno pubblico la gara per il nuovo mercato e poi vediamo chi è il qua qua ra qua

La residente lamentava in particolare la mancanza di operatori Amiu nella zona, dove le cassette della frutta e verdura erano state lasciate ammucchiate nelle aiuole, dove qualcuno aveva anche espletato i propri bisogni fisiologici.