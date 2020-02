Emergenza bocconi avvelenati, a Sannicandro un incontro con l'istruttore cinofilo Ivan Schmidt

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

PUGLIA - Preso atto della crescente emergenza sul territorio pugliese, in particolare nel comune di Putignano e nel leccese, di ferimenti, infortuni e decessi di cani, legati all’assunzione di bocconi avvelenati o esche (con chiodi/puntine), Azzurra Romano educatrice cinofila pugliese, organizza per la prima volta in Puglia, presso il centro cinofilo Bauhouse, l’iniziativa “Emergenza bocconi avvelenati: lezioni di indifferenza alle esche”. Le lezioni, rispettivamente nei giorni Lunedì 2 Marzo e Mercoledì 4 Marzo, saranno tenute da Ivan Schmidt, istruttore cinofilo esperto in rieducazione comportamentale, che metterà a disposizione le sue competenze per insegnare le tecniche di prevenzione, indifferenza e rifiuto alle esche e bocconi avvelenati. A livello teorico verrà svolta una piccola introduzione dedicata al senso civico, al decoro legato alla raccolta delle feci, e alle normative che riguardano la detenzione e conduzione del cane nella vita quotidiana. Inoltre, grazie all’intervento del Dott. Francesco Buompane, medico veterinario, si toccheranno argomenti come: riconoscere i sintomi di un possibile avvelenamento, e cosa fare nell’immediato in caso di ingestione di un boccone o esca, prima di correre in ambulatorio. L’evento, patrocinato dalla Regione Puglia (D.P.G.R. n. 78 del 04/02/2020), ha avuto un enorme riscontro sul territorio, e vedrà la partecipazione di circa 40 proprietari con i rispettivi cani. La Puglia dunque, ospiterà questo evento molto importante che permetterà forse di salvaguardare la vita di molti cani, oltre che svolgere una forma significativa di prevenzione.

