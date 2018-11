'Puglia Sayang': dal Salento alle Grotte di Castellana il progetto per far conoscere la Puglia nel sud-est asiatico

L'hashtag è sempre lo stesso: #Pugliasayang, che tradotto in indonesiano si può leggere come 'Puglia cara'. Due parole che racchiudono perfettamente l'obiettivo dell'operazione che vede coinvolti l'agenzia regionale Puglia Promozione e l'ambasciata italiana a Kuala Lumpur: promuovere le bellezze della Puglia nel sud est asiatico per attirare nuovi flussi di visitatori.

L'attrice 'turista'

Un'operazione che sfrutta tutta la potenza dei social network e, in particolare, di una influencer. Parliamo di Nabila Hudu, che insieme al compagno dal 15 novembre sta attraversando i luoghi più caratteristici del territorio pugliese per fotografarli e mostrarli ai suoi 2,3 milioni di follower su Instagram. Basta dare un'occhiata al suo profilo 'Kupu_kupu' per ricostruire le tappe del viaggio.

Si parte dal Salento, in particolare dal faro di Santa Maria di Leuca, per poi risalire il 'Tacco' fino alla provincia barese. Tappa immancabile, naturalmente, i trulli di Alberobello e le Grotte di Castellana, dove l'attrice malese è stata anche tra gli spettatori del suggestivo spettacolo 'Hell in the cave', che ricostruisce nel sito carsico le atmosfere dantesche. Approfittando anche per uno scatto insieme al regista dello spettacolo, Enrico Romita, che nel post diventa 'Ericco'.

La promozione video

I due stanno venendo accompagnati nel loro viaggio anche da un team di produzione video, la Libero Productions, che realizza i video caricati sul loro profilo Instagram. Mini riassunti in immagini della loro esperienza di viaggio, come questo che racconta la visita effettuata ad Alberobello e Castellana Grotte. Con una simpatica rivisitazione del nome della 'Capitale dei trulli'.