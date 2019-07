Pulizia all'alba nel sagrato della Cattedrale: Amiu e Custodi della Bellezza all'opera a Bari vecchia

L'appuntamento era programmato per le 6.30 davanti alla piazzetta della Cattedrale di San Sabino, per un'operazione di pulizia che ha visto lavorare fianco a fianco volontari e operatori dell'Amiu Puglia. Facendo fronte con i 'Custodi della Bellezza', l'azienda che si occupa dello spazzamento in città ha ripulito - con l'ausilio di uno spazzatore e di un lucidatore - l'area nel borgo antico, eliminando al contempo cicche di sigarette e residui di chewing gum lasciati dagli incivili nell'intervento durato circa due ore.

Una collaborazione celebrata anche sui social: "Amiu Puglia e associazioni, ancora una volta insieme, per una Bari ogni giorno più vivibile e decorosa" scrive l'azienda, postando alcune foto dell'intervento.