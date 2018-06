Amiu al lavoro in piazza Umberto con l'idropulitrice, i residenti: "Goccia del Latte oltraggiata, servono controlli"

Operazioni straordinarie di disinfestazione da parte dell'Amiu in piazza Umberto. Da questa mattina gli operatori sono al lavoro con le idropulitrici per ripulire i muri esterni e il pavimento vicino al palazzo dell'ex 'Goccia del Latte', dove da tempo sono presenti delle macchie scure. "Un edificio storico ristrutturato da poco più di un anno e mezzo e già nel degrado - ricorda Lorenzo Scarcelli, presidente del Comitato di piazza Umberto - In quell'angolo a tutte le ore del giorno la gente viene a fare i propri bisogni, soprattutto quando i bagni pubblici sono chiusi. Senza contare poi gli escrementi lasciati dai colombi". L'intervento di pulizia ha poi interessato anche il resto del giardino nel quartiere Murat, con una generale disinfestazione contro topi e blatte in vista dell'estate.

"Immobile storico usato come bagno"

I residenti chiedono infatti maggiori controlli in una zona storica della città, dove tra verde e panchine vengono lasciati rifiuti di ogni genere. Fece scalpore, alcuni mesi fa, quando il Comitato segnalò la presenza di un televisore abbandonato. "Nonostante il lavoro di pulizia dell'Amiu - prosegue Scarcelli - la macchia scura rimane dov'è. Non può essere semplicemente rimossa con l'idropulitrice, ma va ritinteggiato il muro. Ed è un peccato, visto che il ripristino dell'immobile è avvenuto poco tempo fa".