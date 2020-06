Al via la pulizia delle canalette fognarie in via Sparano: "Primo intervento dalla riqualificazione"

Al via la pulizia delle canalette fognarie di via Sparano. Gli interventi nella 'via dello shopping' barese sono partiti nella nottata di ieri - a partire dalla mezzanotte - per la prima volta da quando la strada è stata riqualificata. Due mezzi e quattro operatori hanno provveduto alle operazioni di svuotamento delle canalette, che termineranno questa notte, compiuti nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione della fogna bianca cittadina, così da evitare nuovi allagamenti.

