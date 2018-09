Aree ex Arca invase dall'immondizia, 2 settimane per ripulirle: i residenti aspettano il nuovo mercato

Dopo le richieste dei giorni scorsi da parte dei residenti, questa mattina gli operai della Multiservizi hanno avviato le operazioni di diserbamento e di risagomatura delle siepi nelle aree verdi delle ex case Arca di viale Japigia. Gli interventi dureranno 2 settimane ed interesseranno i gruppi 1, 3, 5 e 7 delle palazzine da quest'anno passate al patrimonio comunale. Stamane gli assessori cittadini ai Lavori Pubblici e allo Sviluppo Economico, Giuseppe Galasso e Carla Palone, accompagnati al presidente di Amiu Puglia Sabino Persichella e dalla presidente del Municipio I Micaela Paparella, si sono recati in una delle aree del gruppo 1 per l'avvio degli interventi.

Galasso: "Entro l'anno i lavori del mercato di via Pitagora"

“Come annunciato nel momento in cui il Comune di Bari ha acquisito queste aree - ha commentato Giuseppe Galasso - abbiamo inserito nella programmazione periodica di manutenzione delle aree verdi anche questi spazi. Si tratta del terzo dei quattro interventi calendarizzati e da portare a termine nel corso dell’anno. Avevamo preso diversi impegni con i residenti, quello relativo alla pulizia e alla manutenzione periodica è solo uno di questi. Dopo l’acquisizione delle aree attesa da oltre 60 anni, infatti, abbiamo asfaltato e sistemato l’area di parcheggio accanto al mercato giornaliero e, soprattutto, abbiamo completato, mandato in gara e aggiudicato il progetto relativo alla costruzione del nuovo mercato coperto di Japigia. Pertanto, se non ci saranno intoppi di tipo burocratico, i lavori potrebbero cominciare entro la fine dell’anno: siamo in attesa degli esiti di un ricorso con richiesta di sospensiva del procedimento, presentato dal secondo classificato contro il primo aggiudicatario della gara, il cui esito è previsto per mercoledì prossimo ”.

Più controlli dei vigili contro i mercatali 'incivili'

Il sopralluogo è proseguito poi nel mercato di via Pitagora per verificare l’andamento della raccolta differenziata svolta dagli operatori mercatali, il rispetto del corretto conferimento dei rifiuti e degli spazi loro assegnati. La Polizia locale, nei prossimi giorni, intensificherà controlli e verifiche per contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti e scarti nelle aree verdi vicine al mercato: “Sebbene la situazione sia migliorata, accade ancora che i mercatali occupino interi marciapiedi con i loro mezzi e porzioni di aiuole con le cassette vuote - ha affermato Carla Palone -. Una spiacevole abitudine che impedisce il passaggio a residenti e clienti del mercato e offre un’immagine di sporcizia e disordine. Per questo periodicamente veniamo a controllare l’andamento della situazione, cosa che continueremo a fare grazie al supporto e al monitoraggio costante degli agenti della Polizia locale, anche per quanto riguarda il corretto conferimento dei rifiuti, soprattutto a fine giornata quando vengono smantellate le bancarelle”.