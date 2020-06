Via i graffiti dai muri della scuola 'Manzari-Buonvino': volontari ripuliscono la facciata

Via i graffiti dalla facciata dell'istituto Manzari-Buonvino a Bari. Dopo le 'prove generali' del 4 giugno, sono tornati ieri mattina in via Manzoni i volontari dell'associazione Retake: spatoline, pennelli e olio di gomito per eliminare le tante scritte (anche offensive) che gli incivili avevano lasciato sui muri della scuola materna nel Murattiano. Insieme a loro c'erano i volontari di Save The Children Bari e della Comunità Chiccolino, che hanno fornito assistenza, mentre l'azienda Vitalvernici ha donato gli strumenti utilizzati per coprire le scritte.

