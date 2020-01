Via i cumuli di posidonia dal molo San Nicola: Amiu interviene per la pulizia

Amiu interviene per la rimozione dei cumuli di posidonia dal lungomare, all'altezza del molo San Nicola. Di primo mattino gli operatori muniti di gru hanno provveduto a ripulire l'area, raccogliendo circa 1561 tonnellate di alga. Domani le operazioni proseguiranno a Torre a mare, con la rimozione dei cumuli depositati.

"Si tratta - ricorda Amiu - di operazioni che seguono un collaudato e dettagliato protocollo che prevede, dopo la raccolta, una articolata procedura di asciugatura della quantità di acqua contenuta nei cumuli (quando è possibile) per alleggerirne il peso e quindi i costi di smaltimento, e che interessa tutta la costa cittadina. Proprio in ragione delle grandi quantità di posidonia che si è depositata sul litorale è necessario procedere a step, per consentire il conferimento di tutti i cumuli ed evitare di intasare gli impianti".